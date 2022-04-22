Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklilerin bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da ödenecek
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:
4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
Etiketler: Son Dakika Emekli Ramazan Bayramı
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