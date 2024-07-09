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Gündem
AA 09.07.2024 09:40

İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı

İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ve Azerbaycan kültürünün anlatıldığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitabın yayımlandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 'Tek millet iki devlet' şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliğinin ve Azerbaycan'ın köklü kültürünün anlatıldığı 'Azerbaycan'ın Sırları' adlı kitap yayımlandı." ifadelerine yer verildi.

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