İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 'Tek millet iki devlet' şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliğinin ve Azerbaycan'ın köklü kültürünün anlatıldığı 'Azerbaycan'ın Sırları' adlı kitap yayımlandı." ifadelerine yer verildi.