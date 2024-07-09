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TRT Haber 09.07.2024 08:00

19 ilde dolandırıcılık operasyonunda 88 gözaltı

Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “Düğüm-1” operasyonlarında 1748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli yakalandı.

19 ilde dolandırıcılık operasyonunda 88 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 1748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık
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