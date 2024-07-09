Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.

Zirvenin ilk günü olan 9 Temmuz’da 75’inci yıl anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu programda yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü, 32 üyeli ittifakın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak. Aynı günün akşamında liderler ve eşleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğinde buluşacak.

Erdoğan NATO liderleriyle görüşecek

Liderler, Perşembe günü NATO-Ukrayna Konsey toplantısı için aynı masa etrafında bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın İsrail'in Gazze'deki katliamının durdurulması için atılacak adımları da gündeme getirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Washington’dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.

Üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek

NATO’nun bu yılki zirvesinde ittifak üyeleri güvenlik konusunu ele alacak. Soğuk savaştan bu yana dünyanın en büyük güvenlik sınamalarından geçtiği bu dönemde üye ülkeler savunma tedbirlerini görüşecek.

"Terörle mücadele konusunda atılan adımlar zirve gündeminde olacak"

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından zirve ile ilgili paylaşım yaptı.

"NATO’nun 75’inci kuruluş yıl dönümüne tekabül eden zirvede; İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna’daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Terörle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca "NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

