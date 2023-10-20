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Gündem
AA 20.10.2023 23:13

İletişim Başkanlığı 'Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı 'Polonya'da İsrail'e destek eylemi yapıldı' iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin İsrail ile Filistin arasındaki son çatışmaların başlamasından yaklaşık bir ay önce (11 Eylül 2023) bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Görüntülerdeki kalabalığın, Lehçe bir marş olan 'Bogurodzica'yı söyleyen 'Wojownicy Maryi (Meryem'in Şövalyeleri)' grubunun üyeleri oldukları belirlenmiştir. Görüntülerdeki organizasyonun İsrail-Filistin çatışmasıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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