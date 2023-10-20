Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.10.2023 19:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda İsrail-Filistin meselesini görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

"Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanması kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti. 

Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konularının ana gündem maddeleri olması bekleniyordu.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ile görüştü
20:11
Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 20 yaralı
20:10
Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri serbest bıraktık
19:53
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gazze'de yaşanan acıların son bulmasını temenni ediyoruz
19:48
İsveçli çevre aktivisti Thunberg, Filistin’e destek için grev başlattı
19:43
İngiltere Başbakanı Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Gazze'deki durumu görüştü
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Ankara'da, Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
FOTO FOKUS
‘İnsanlığın’ ve mazlumların mezarlığı: Gazze…
‘İnsanlığın’ ve mazlumların mezarlığı: Gazze…
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ