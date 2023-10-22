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Gündem
AA 22.10.2023 00:40

İletişim Başkanlığı "Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı "Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu görüntüler, 2016 yılında Irak'ta kaydedilmiştir. Irak'ta haberlere konu olan bir patlama olayının, çevredeki kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla kurgu olduğu anlaşılmıştır. Bu sahte olayın, Irak istihbaratının bir operasyonu kapsamında kurgulandığı iddia edilmiştir. Görüntülerin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Gazze'de patlama ve sivil can kaybını gösteren sahte videolar üretildiği iddiası doğru değildir. "

 

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