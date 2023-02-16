Bültende, "depremde yıkılan binaların çoğu yeni binaydı", "bağış tutarı vergiden düşecek", "İspanya ordusu İskenderun'da devriye görevi gerçekleştiriyor", "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na katılmadı, Bakanlık sunumu yapılmadı", "Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğüne gelen savcılar izne ayrıldı", "Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler, cemevine silahlı saldırı düzenledi", "Afet bölgesi Adıyaman'da bir tane diyanet görevlisi yok" iddialarına yer verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, deprem felaketinden etkilenen 10 ilde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının toplam 9 bin 146 olduğu ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şu ana kadarki hasar tespit çalışmalarında, depremden etkilenen 10 ilimizde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık binalardan Adana'da 13 binanın 12'si eski, 1'i yenidir. Adıyaman'da 1348 binanın 1315'i eski, 33'ü yenidir. Diyarbakır'da 52 binanın 52'si de eski binadır. Gaziantep'teki 2 bin 648 binadan 2 bin 622'si eski, 26'sı yenidir. Hatay'daki 1821 binanın 1780'i eski, 41'i yenidir. Malatya'daki 1124 binanın 1119'u eski, 5'i yenidir. Kahramanmaraş'taki 1816 binadan 1790'ı eski, 26'sı yenidir. Şanlıurfa'daki 30 binadan 30'u da eskidir. Kilis'teki 146 binadan 146'sı da eski binadır. Osmaniye'deki binaların da benzer şekilde 148'i de eskidir. Söz konusu meskenlerdeki toplam nüfus 81 bin 168'dir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi incelendiğinde, kırmızıyla gösterilen yıkılmış binaların çoğunun eski binalar olduğu görülmektedir."

Bültende, afet bölgesindeki depremzedeler için bağışta bulunanların "bağış tutarları vergiden düşülecek" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vergi mevzuatı uyarınca yapılan bağış ve yardımların, vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabildiği, bu indirimin kanun hükmü olup tüm vergi mükelleflerinin daha önce de yararlanabildiği bir düzenleme olduğu ifade edilerek, AFAD veya Türk Kızılay Derneğine yapılacak bağış ve yardımların da bu kapsamda değerlendirildiği, bağış yapan şirketlerin yıl sonunda beyan edecekleri gelirlerinden indirim konusu yapılabileceği kaydedildi.

"İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiası

"İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, görüntülerdeki askeri araçların depremin ardından insani yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar olduğu, bu araçların arama kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntülerin "devriye" iddiasıyla servis edildiği belirtildi.

Bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na katılmadı, bakanlık sunumu yapılmadı" iddiasının da doğru olmadığına işaret edilerek, Bakan Nebati'nin afet nedeniyle bulunduğu Şanlıurfa'dan Kabine Toplantısı'na video konferans yoluyla iştirak ettiği ve sunum yaptığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğüne gelen savcılar izne ayrıldı" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, iddia edilen binada yıkım işlemi yapılmadığı, binada tespit edilen belgelere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından el konularak muhafaza altına alındığı, ayrıca Hatay'da görevli 41 cumhuriyet savcısına ek olarak 104 cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği bildirildi.

Delillerin karartıldığı ya da cumhuriyet savcılarının izne ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"Cemevine silahlı saldırı düzenlendiği" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Depremzedeler için toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler, Şahkulu Pendik Cemevi'ne silahlı saldırı düzenledi" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması üzerine taraflar arasında yol verme tartışması çıktığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı, kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Afet bölgesi Adıyaman'daki çalışmalarda bir tane bile Diyanet görevlisi yok" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 1500 görevlinin çalışma ve yardım faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.