Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren 9 Bayraktar #AKINCI ve 37 #BayraktarTB2 afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'larımız halihazırda bölgede görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." denildi.