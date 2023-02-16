Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 1551 saat 53 dakika uçtu
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'lar afet bölgesinde toplam 1551 saat 53 dakika uçuş yaptı.
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren 9 Bayraktar #AKINCI ve 37 #BayraktarTB2 afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'larımız halihazırda bölgede görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." denildi.
Etiketler: Kahramanmaraş İnsansız Hava Aracı (İHA) AKINCI Baykar Deprem
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