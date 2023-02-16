Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Aleyna şu anda çok iyi durumda"

Aleyna'nın durumu ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Dilber, "Aleyna şu anda çok iyi durumda, bizi şaşırttı. İlk geldiği andan itibaren şuuru açıktı, bizimle konuşuyordu. Biz de gerekli müdahaleleri yaptık. Vücut görüntülemeleri yapıldı, kan tahlilleri alındı. Görüntülemelerden sonra durumunun çok iyi olduğunu gördük. Zaten bizimle konuşuyordu. Şuuru açık olduğu için hiç koma durumu yoktu. Çok iyi korunmuş olduğu yerde, çok iyi durumdaydı. Hipotermi yoktu. Kan tahlilleri de böbrek fonksiyonları çok iyi geldi. Kas enzimleri çok yükselmemişti. Hemen sıvı tedavisine başlandı. Sıvı tedavisinden sonra Aleyna hala çok iyi bizimle konuşuyor. Gayet iyi durumda. Amcası ve kardeşi de geldi. Şu anda tedavisine devam ediyoruz." dedi.

“10 günden sonra hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması… Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.”



“Doğduğunda çok mutlu olmuştum ben. Çok şükür, bin şükür.”



11. gün enkazdan çıkarılan Aleyna’nın doktoru ve yakınları @trthaber’de. pic.twitter.com/kxbQShm1Gq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

"İlk geldiği zaman 'Aleyna nasılsın' dedim, 'çok iyiyim hocam' dedi"

Dilber, "Hiçbir şey yiyememiş kaldığı süre içerisinde, hiçbir şey içememiş. Ama çok iyi derecede korunmuş. Herhalde öldürmeyen Allah öldürmüyor. Bizi çok şaşırttı Aleyna, çok sevindik. Bizi bu şaşırtan olay bu ama demek ki çok hareketsiz kalması Aleyna'yı biraz korumuş, enerji ihtiyacını artırmamış. Bu süre içerisinde dayanmış ama bunu sadece bu şekilde açıklamayız herhalde." diye konuştu.

“11 gün bu şekilde dayanması bizi şaşırttı. Çok iyi korunmuş. Şuurunun açık olmasına çok şaşırdım.”



Depremin 11. gününde 248. saatte enkazdan sağ çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna’nın doktoru, genç kızın sağlık durumunu @trthaber’de anlattı.https://t.co/c4maWzmDmB pic.twitter.com/JSqnQf46Cj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 16, 2023

İlk günler çok yoğun olduğunu ama bugün de Aleyna'nın gelmesinin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Dilber, "Ben ilk geldiği zaman 'Aleyna nasılsın' dedim, 'çok iyiyim hocam' dedi. Şuur çok açık olmasına şaşırdım, çok iyi durumda olduğunu düşündüm. Böbrek fonksiyonlarına, kas enzimlerine baktık. Onlar da iyi olunca çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede toparlayacağını düşünüyoruz"

Şu anda kanla ilgili değerleri yakın takip edeceklerini söyleyen Dilber, "İyi gelmesine rağmen böbrek fonksiyonları çok hafif yükselmişti. O normale düşene kadar takiple edilmesi gerekecek. Kanda sodyum, potasyum, onları normale kadar düşüreceğiz. Leğen kemiğinde hafif kırıklar vardı onları düzeltecekler. Kolunda bir incinmesi vardı. El bileğinde küçük bir kırığı vardı. Onları toparlayacağız. Aleyna'yı zaten çok aşırı derecede kötü duruma sokacak şeyler değil, kısa sürede toparlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Dilber, Aleyna'nın ambulans uçakla Ankara'ya gönderileceğini söyledi.

"Kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım"

Ölmez, sevk öncesinde hastanede kendisinin sağlık durumunu soran basın mensuplarına, "İyiyim teşekkür ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Enkaz altında ne yaptığı sorusuna Aleyna Ölmez, "Hiçbir şey yoktu elimde, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım." dedi.

Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise "Mutluyuz çok şükür, inşallah hayırlısıyla tamamen ayağa kalkarsa daha da mutlu oluruz. Çok şükür, bin şükür dualarımızın karşılığı oldu. Allah'a 11 gündür dua ediyorduk, hamdolsun, çok şükür sağlıklı bir şekilde kavuşabildik." ifadelerini kullandı.