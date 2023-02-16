Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/BTlGIvQbkx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 16, 2023
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg NATO
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