Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 2020'de yaşanan depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 4 Şubat 2020'de kurulan PAK, aradan geçen sürede birçok doğal afette görev aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ünveren, yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını ve yaraların sarılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Deprem sonrası bölgeye hava ve kara yoluyla intikal ettiklerini ifade eden Ünveren, "Enkazda arama kurtarma faaliyetlerine giriştik. 7/24 dinlenmeden, uyumadan gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Bir vatandaşı daha kurtarabilme azmiyle çalışıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşların ise acısını yaşıyoruz." dedi.

"Elimizdeki tüm personel ve ekipman imkanını kullandık"

Ünveren, deprem bölgesinde birçok enkazda arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

Enkaz alanlarında çalışan personelin dinlenmeden, uyumadan görev yaptığını dile getiren Ünveren, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş bölgesine 4 arama kurtarma köpeğiyle geldik. Köpeklerimiz akreditasyonlarını almış genç ve başarılı köpekler. 39 enkazda 74 vatandaşın yerini tespit ettiler. Tespit ettikleri noktalardan vatandaşlarımızı sağ çıkardık. Mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımıza yetişmeye çalıştık. Yüzlerce vatandaşımızı kurtardık. Keşke çok daha fazla kurtarabilseydik."

Sel, yangın ve depremde önemli görevler üstlendiler

Polis Arama Kurtarma ekiplerinin 3 yıl önce Bakan Soylu'nun talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Ünveren, çok genç bir ekip olduklarına dikkati çekti.

Ünveren, "İzmir depreminde, Artvin ve Kastamonu'daki sel felaketinde, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda görev aldık. Şu an 11 ili etkileyen depremde görev alıyoruz. Deprem bölgesinde 1048 PAK ekibi görev yapıyor. Planlamamızı çok hızlı yaptık. Elimizdeki tüm personel ve ekipman imkanını kullandık." diye konuştu.

"Şu ana kadar 346 vatandaşı sağ çıkardık"

PAK Ekip Amiri Ümit Can Erol ise deprem anından itibaren illere ulaşmak için hızlı bir şekilde bölgeye geldiklerini söyledi.

Milletin emri ve hizmetinde çalıştıklarını vurgulayan Erol, "Allah milletimizin yardımcısı olsun. Personelle sahada çalışıyoruz. Şu ana kadar 346 vatandaşı sağ çıkardık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni hayatlara dokunacağız." ifadelerini kullandı.

PAK köpek idarecisi Onur Önler de 4 köpekle bölgeye geldiklerini ve çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Köpeklerin canlı insan kokusu üzerine eğitim aldığını anlatan Önler, "Canlı gördükleri zaman bize aktarıyor köpekler. Biz de ekiplere bildiriyoruz ve çalışma başlıyor. Sürekli enkaz alanını değiştiriyoruz. Köpeklerimiz gizli kahraman oldular." dedi.