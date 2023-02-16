Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede, deprem bölgesindeki son durum ve atılacak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü.
Deprem bölgesindeki son durum gündemdeydi. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede atılacak adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan planlar değerlendirildi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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