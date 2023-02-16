Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: 577 bin 689 bina incelendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık."
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz.
Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz.
"Vatandaşımızı konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz"
TOKİ konutları sağlam ve ayakta. Yeni konutlar da aynı hassasiyet ve detaylı çalışmayla yapılacak.
Vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz.
Etiketler: Deprem Murat Kurum Son Dakika
Son Haberler
- 19:47
- 19:42
- 19:38
- 19:35
- 19:34
Sıradaki Haber
AKINCI ve TB2'ler deprem bölgesinde 1551 saat 53 dakika uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz