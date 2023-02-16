Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz.

Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz.

"Vatandaşımızı konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz"

TOKİ konutları sağlam ve ayakta. Yeni konutlar da aynı hassasiyet ve detaylı çalışmayla yapılacak.

Vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutlara en kısa zamanda yerleştireceğiz.