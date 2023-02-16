Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, 18.25 itibarıyla yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan şüpheli sayısı 54, hakkında adli kontrol verilen şüpheli sayısı 47, yakalama kararı çıkarılan ama henüz yakalanmamış şüpheli sayısı 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı ise 27. Şüphelilik vasfı değerlendirilen kişi sayısı şu anda 29. Yurt dışında olduğu tespit edilen 4, öldüğü tespit edilen 10, ifadeleri alınan 22 şüpheli bulunduğunu buradan ifade etmek isterim. Şüpheliler tespit edildikçe, haklarındaki tedbir kararları dahil Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yapılması gereken her şey eksiksiz yapılmaktadır. Bundan sonra da eksiksiz yapılacaktır."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Adana

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Atilla T, Tamer E, Cem A, Abdullah Y, Ferit I. ve Celal G. tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturma

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün, 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Alpargün'ün ardından, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 14 Şubat'ta gözaltına alınan 5 kişi de cezaevine gönderilmişti.

Osmaniye

Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma çerçevesinde şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Daha önce 11 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e yükseldi.

Gözaltındaki 2 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu'nda yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.