Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2025 00:13

İletişim Başkanlığı deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

İletişim Başkanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığı deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması, telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Deprem anında varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulması gerektiği aktarılan paylaşımda, başın iki el arasına alınarak veya koruyucu malzemeyle korunması, sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmesi gerektiği ifade edildi.

Paylaşımda, merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmaması, balkonlardan veya pencerelerden aşağıya atlanmaması, kesinlikle asansör kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

"Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın"

Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğinin altı çizilen paylaşımda, deprem sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Önce kendi emniyetinizden emin olun sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın."

Deprem sonrasında oluşabilecek artçı depremlerin hasarlı binalarda zararlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Paylaşımda, haberleşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılması, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapılmasından kaçınılması uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Deprem
Sıradaki Haber
Cumhurbşakanı Erdoğan: AFAD’ımız ve ilgili birimlerimiz kontrol çalışmalarını sürdürmektedir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:15
Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu: Cadde ve sokakları su bastı
01:13
Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu: Rögar taştı, bir iş yerini su bastı
00:03
İsrail, Kassam Tugaylarının Kızılhaç'a teslim ettiği esirin cesedini aldı
23:40
İstanbul Valiliği: İstanbulumuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadı
23:46
Cumhurbşakanı Erdoğan: AFAD’ımız ve ilgili birimlerimiz kontrol çalışmalarını sürdürmektedir
23:46
Duran: Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır
Gazze Şeridi'ne ağır iş makinelerinin girişi sağlandı
Gazze Şeridi'ne ağır iş makinelerinin girişi sağlandı
FOTO FOKUS
Avrupa'nın gök gücü: Eurofighter Typhoon
Avrupa'nın gök gücü: Eurofighter Typhoon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ