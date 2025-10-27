Duran: Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi önem taşımaktadır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

Duran, "Resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Burhanettin Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"