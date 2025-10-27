Türkiye, 44 Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyor

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını planladıklarını açıkladı.

Eurofighter Typhoon çok uluslu iş birliğiyle geliştirilen en gelişmiş savaş uçaklarından biri.

Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında üretildi. 4,5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor.

Uçak çift motorlu, delta kanat tasarımına sahip. Saatte yaklaşık 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yüksek itki oranı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemi sayesinde savaş alanında rakiplerine karşı büyük avantaj sağlıyor.

NATO filosunun en etkili savaş unsurlarından

Uçakta, gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp donanımı ve sensör füzyonu bulunuyor. Bu sayede pilot, çevresindeki hava ve kara unsurlarını aynı anda izleyebiliyor.

Eurofighter Typhoon, Meteor ve AMRAAM gibi hava-hava füzelerinin yanı sıra Storm Shadow ve Brimstone gibi akıllı mühimmatları da taşıyabiliyor.

Uçağın AESA radarı, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli mühimmatlarına da uyumlu olacak.

Avrupa'nın ortak üretimi olan bu platform, 13 harici istasyonda 9 ton mühimmat taşıyabiliyor. NATO'nun hava gücünde de kilit bir rol üstleniyor.

Yeni nesil sensör ve silah entegrasyonlarıyla modernize edilmeye devam eden Eurofighter Typhoon, gelecekte 6'ncı nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak şekilde geliştiriliyor.

Bakan Güler ve Starmer Eurofighter uçaklarını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer, karşılandığı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter Typhoon savaş uçağının yer aldığı alana geçti.

Eurofighter Typhoon uçaklarını inceledikten sonra pilotları ve teknik ekiple kısa süre sohbet eden Starmer'ın beraberinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.