Ankara
Gündem
TRT Haber 27.10.2025 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eurofighter anlaşması için imzaları attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. İki yakın müttefik olarak stratejik ilişkilerin yeni nişanesi olarak görüyorum bu adımı. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eurofighter anlaşması için imzaları attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostumu ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağında ticaret ve savunma ilişkileri vardı.

Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarmak isteğindeyiz. Birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. 3. ülkelerde de ortak yatırım yapma üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma alanında yeni ortaklıklar hedefliyoruz. Birçok İngiltere vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki stratejik ortaklığımızı ileri seviyeye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eurofighter anlaşması için imzaları attık

Eurofighter anlaşması

Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. İki yakın müttefik olarak stratejik ilişkilerin yeni nişanesi olarak görüyorum bu adımı. Sayın Başbakana teşekkür ederim. Diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından ötürü takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

 

Gazze'de ateşkes

Sayın Başbakanı'nın Filistin Devletini tanıma kararlarından ötürü tebrik ediyorum. Biz bu kararı cesur bir adım olarak nitelendiriyoruz. Gazze halkının insani yardımlara ulaşması büyük önem arz ediyor. Bu konuda da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Ateşkes için de hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için de İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor.

Ukrayna'daki gelişmeleri de görüştük. Adil ve kalıcı barış için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.

İç ve dış aktörlerin Suriye'yi istikrarsızlığa düşürme çabalarının önlenmesi gerektiği üzerinde de görüştük.

VİDEO GALERİ
