Bakan Kurum 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Evi olmayan vatandaşlarımızın umudu olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Tüm dünya pandemi kriziyle birlikte, bölgesel savaşlar, enerji krizlerinin hepsi ve bunun üzerine deprem afetinin ardından konutun ihtiyaç olduğunu görüyoruz.

1 milyon 740 bin konutu vatandaşımıza teslim ettik. 5 milyon ailenin yuvasını hazırladık. 500 bin konut yapıyoruz deprem bölgesinde Litvanya'dan büyük. Yani aslında bir ülke kadar proje üretiyoruz. 81 ilde projeyi başlattık.

Hangi ile ne kadar sosyal konut yapılacak?

Nüfusumuza göre 500 bin konutu Türkiye'ye dağıttık. İstanbul'da 100 bin konut yapacağız. Valilerimizle ve belediye başkanlarımızla görüştük. Vatandaşımızın ihtiyacına göre tespitler yaptık. 81 ilin tamamında talepler doğrultusunda 500 bin sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz.

Hedefimiz sadece barınma değil, biz istiyoruz ki her proje örnek olsun. İçindeki yeşil alanlarla mahalle kültürünün yaşandığı bir site anlayışı olsun istiyoruz. 1,5 trilyon liralık bir proje bu. İstihdam, üretim ve ekonomiye katkı sağlayacak proje olacak.

Konut kiralarını aşağı çekeceğimiz bir proje yapacağız. Nasıl deprem bölgesinde kiralar düştüyse aynı şekilde evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmak istiyoruz.

İşte 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı:

Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823, Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548, Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208, Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470, Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576, Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020, Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689, Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229, Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334, Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527, Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190, Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734, Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803, Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872

Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Bu projede de kontenjanlarımız var. Şehit ve gazi ailelerimizi her zaman önemsiyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yine özel kontenjanlarımız olacak. Emekli vatandaşlarımıza yüzde 20 pay ayırdık. Aile yılında ailelerimize özel kontenjan ayırdık.

Konut projesi için gelir şartı nedir?

İstanbul'da başvuru sahibi vatandaşımızın hane halkı geliri 145 bin lira olacak. Anadolu illeri için 127 bin lira. En az 1 yıl o il veya ilçede oturması gerekiyor başvuru sahibinin. Emekli vatandaşlarımız 1 yıl orada oturmuyorsa bile nüfusa kayıtlı olduğu yere başvurabilir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için de ikamet şartı aramıyoruz.

"Konutlar yatay mimari olacak"

Her 500 dairede bir tane daire konağı yapacağız. Zemin+4 kat olmak üzere hazırlayacağız. İçinde tüm imkanları olan bir bakış açısı hazırlayacağız. En iyi mühendislerle süreci yürüteceğiz. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınacak. İklim şarları ve demografik şartları gözeteceğiz. Bilim insanlarımızla birlikte hazırlayacağız. 65 metrekare ve 80 metrekare 2+1 olacak. 55 metrekare 1+1 şeklinde olacak evlerimiz.

Artık bütün dünya minimal ölçülerde yaşamayı arzu ediyor. Biz de talepler doğrultusunda giderlerin az olduğu bir bakış açısı oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız örnek daireleri İstanbul ve Ankara'da görebilir. Her detayı düşünülmüş olarak hazırlıyoruz konutlarımızı.

Aidattan daha düşük taksitle ev imkanı

Aidattan daha düşük bir taksitle ödeyeceksiniz. 20 yıl vadede ödemeler yapılabilecek. Taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak. Herkes bütçesine göre projeden ev alabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşımız da bu projeden ev alabilir, ödemeleri sağlayabilir.

İstanbul için taksitler 7 bin 313 liradan başlayacak. Örneğin bir vatandaşımıza 65 metrekarelik 2+1 çıktı diyelim 2 milyon 450 bin liralık ödeme yapacak. Yüzde 10 peşinat verecek daha sonra taksitlerini ödeyebilecek.

10 Kasım'da başvuruları alacağız, 19 Aralık'ta sona erecek. İlk konutları 2026'nın mart ayında vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Kiralık konut için devlet devrede

Kira fiyatlarını aşağı çekmek istiyoruz. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut yapacağız. 3 yıllığına kiralayacağız. Kiralık konut dönemi ilk kez İstanbul'da başlayacak. Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz. Doğrudan TOKİ eliyle süreç yürütülecek. 15 bin kiralık sosyal konutu artırmak istiyoruz.

Mahalle konakları geliyor

Her 500 konut için mahalle konakları yapacağız. Burada oturan vatandaşlarımız aile sağlığı merkezi, anaokulu, spor salonu, misafirhane gibi imkanlar oluşturacağız. Diyelim ki akrabalarınız geldi kalabalık, burada rezervasyon yöntemiyle misafirlerinizi ağırlayabileceksiniz.

Deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor

Biz devlet ve millet el ele asrın inşa seferberliği sözü verdik. 3 bin 481 şantiye kurduk. 200 bin gündüz, 18 bin gece çalışan arkadaşımla süreci yürütüyoruz. 11 ilimizde 304 bin konutu teslim ettik. Önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz. 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yıl sonunda evlerini teslim edeceğiz.

Hatay'da inşaatlar bitme aşamasına geldi. 6 Şubat sonrası kültürümüzü de bölgede ihya ediyoruz. Afet bölgemizde seferberlik ilan ettik. Hatay bittiğinde ülkemizin en kıymetli şehirlerinden birisi olmaya devam edecek. Bu kadar zarar görmesine rağmen tüm güzelliklerini ve başarılarını korumaya devam edecek.

TOKİ, 81 ile sığınak mı yapacak?

Sığınak bugün dünya ülkelerini incelediğimizde nüfusunun tamamına hizmet veren ülkeler var. Örnek İsviçre, Norveç, ABD'nin sığınak alanları çok yüksek. Biz de artık bu alanda çalışmalarımızı artırdık. Mevzuzat güncellemesi gereği bunları yapıyoruz. Olağanüstü bir durumla ilgili konu değil.

"Aidat için denetimleri gerçekleştireceğiz"

Fahiş aidat konusunda vatandaşlarızdan büyük bir şikayet var. Site yönetimleri artık kontrol altına alınacak, sınıflandırılacak. Tamamı bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızın bir talebi olursa biz bunu dikkate alacağız. Meclis'te düzenlememiz var. Hizmetlerimizi iyi hale getirmek için bunu yapıyoruz.