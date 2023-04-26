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Gündem
AA 26.04.2023 23:52

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'deki törene canlı bağlantı ile katılacak

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'deki törene canlı bağlantı ile katılacak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır." ifadelerine yer verildi.


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