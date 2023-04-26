Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.04.2023 23:40

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız programlarına aynı şekilde devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında "ahlaksızca yalan haber yapıldığını" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız programlarına aynı şekilde devam edecek

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında "ahlaksızca yalan haber yapıldığını" bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." ifadesini kullanan Çelik, Erdoğan'ın küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

ETİKETLER
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak
00:34
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak
00:33
Türkiye'den Nemesis Anıtı'na tepki: Erivan'da açılmasını kınıyoruz
00:25
Araştırma: Patates kızartması yemek depresyon sebebi olabilir
00:25
Altun: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz
00:22
Papa Franciscus, kadınlara piskoposlar toplantısında oy kullanma hakkı tanıdı
İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ