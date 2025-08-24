Az Bulutlu 23.7ºC Ankara
Gündem
AA 24.08.2025 19:44

İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni paylaşımı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı

Donanmanın görkemli geçişinin, Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun."

