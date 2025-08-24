İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi

Töreni izlemek için güzergahta bulunan sahillere Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Filonun geçişini telefonlarının kamerasıyla kaydeden vatandaşlar fotoğraf da çektirdi.

Vatandaşlardan Muhammed Osman Çalışkan, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu görmek için Üsküdar'a geldiklerini söyledi.

Mavi Vatan geçit törenini izleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirten Çalışkan, "Böyle büyük bir gemiyi İstanbul Boğazı’nda görmek gurur verici. Biz de vatandaşlar olarak bu atmosferi yakından görmek için sahile indik. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde bayraklarla gemiyi bekliyor. Gerçekten güzel bir görüntü." dedi.

"Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm"

Ortaköy'de töreni izleyen Ensar Gören ise TCG Anadolu'yu görünce tüylerinin diken diken olduğunu anlattı.

Gören, "Gönül isterdi ki peşlerinden sahil boyu yürüyelim ama bir dahaki geçişi bekleyeceğiz, mutluyum gururluyum. Bunu gördükçe kendimi daha da güvende hissediyorum. Çok güzeldi. Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm. Çok etkileyiciydi, onu görmek de büyük mutluluktu benim için." diye konuştu.

Zeki Büyük ise geçit sırasında çok gururlanıp duygulandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür eden Büyük, "Bu tür şeylerin yenilerini görmek istiyoruz. Atatürk’ün gemisi geçince daha çok duygulandım. Hislerim değişikti, orada 38 gün yaşamış. Artık onu hayal bile edemiyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

"20 yıl öncesinde 'Bizde niye yok?' diyorduk"

Sarayburnu'nda eşi ve 3 çocuğuyla geçit törenini izleyen Zübeyde Karataba, Türkiye'nin böyle gemilerinin olmasının ve düşmanlara korku salmasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Karataba, "Allah, bize bu günleri yaşattığı için Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bundan 20 yıl öncesinde 'Bizde niye yok?' diyorduk." dedi.

Mücahit Karataba, ailesiyle Silivri’den 2 saatlik yolculuğun ardından buraya geldiklerini anlatarak, törendeki görüntülerden dolayı çok gururlandıklarını kaydetti.

Beşiktaş'ta da geçit törenini izlemek için toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla filoya el salladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçit töreninde filo Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli-Bebek hattı ile Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önündeki açık alandan filoyu selamlamasıyla sona erdi.