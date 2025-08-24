Az Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.08.2025 19:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemilerin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını İstanbul Boğazı'nda selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını İstanbul Boğazı'nda selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın filoyu selamlama anına ilişkin fotoğrafa da paylaşımda yer verildi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bazı komutanlarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı da yer aldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan TCG Anadolu İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını İstanbul Boğazı'nda selamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Rusya-Ukrayna arasında esir takası yapıldı
19:51
TCG Anadolu, Boğaz geçişini tamamladı
19:49
Soykırımcı İsrail Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 2 ölü
19:46
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni paylaşımı
19:05
Emine Erdoğan: Ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını İstanbul Boğazı'nda selamladı
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul Boğazı'nı selamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ