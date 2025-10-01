İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

İletişim Başkanı Duran, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Büyüklerin hayat yolunda rehberlik eden, bir ömürlük tecrübeleriyle geleceği aydınlatan en değerli hazineler olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Onların duası, nasihati ve sevgisi bizlere daima güç verir. Her birinin kalbinde taşıdığı sevgileri, fedakarlıkları ve emekleri, milletimizin ortak hafızasını oluşturur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, sadece bir gün değil, yaşlılarımıza duyduğumuz vefayı, minneti ve teşekkürü hatırlama vesilesidir. Büyüklerimize saygı göstermek, onlara hizmette bulunmak, dünümüze vefa, yarınlarımıza emanettir. Bu özel günde tüm büyüklerimizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."