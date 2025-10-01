Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 14:45

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Büyüklerimize saygı göstermek, onlara hizmette bulunmak, dünümüze vefa, yarınlarımıza emanettir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı

İletişim Başkanı Duran, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Büyüklerin hayat yolunda rehberlik eden, bir ömürlük tecrübeleriyle geleceği aydınlatan en değerli hazineler olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Onların duası, nasihati ve sevgisi bizlere daima güç verir. Her birinin kalbinde taşıdığı sevgileri, fedakarlıkları ve emekleri, milletimizin ortak hafızasını oluşturur. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, sadece bir gün değil, yaşlılarımıza duyduğumuz vefayı, minneti ve teşekkürü hatırlama vesilesidir. Büyüklerimize saygı göstermek, onlara hizmette bulunmak, dünümüze vefa, yarınlarımıza emanettir. Bu özel günde tüm büyüklerimizi saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran NSosyal
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
15:17
Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu
15:15
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
15:11
Kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
14:56
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevre binalara da sıçradı
14:31
Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ