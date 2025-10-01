Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 13:30

Korsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi için artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini belirterek, "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor" dedi.

Korsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini belirterek, "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlara kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı.

Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikle sektörde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak değişiklikler yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Korsan taşımacılığın önlenmesi ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılığın sağlanması ile denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla kabahatte ısrar eden taşımacılara uygulanacak cezaların artırımlı bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı" diye konuştu.

Türk taşımacılarının uluslararası rekabet gücü artırılıyor

Uraloğlu, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde, taşıma nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için de bazı tedbirler alındığını, taşımacıların finansal kiralama yoluyla edindikleri taşıtları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan taşıt filolarında kolayca kullanabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetlerine ilişkin de birtakım düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalarda caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor. Ülkemiz sınırları içinde iki nokta arası taşıma yapmaları, uluslararası ikili ve çok taraflı kara yolu taşıma anlaşmalarına veya protokollerine uymamaları, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya Bakanlıktan alınmış izni olmadan taşıma yapmaları, almış oldukları yetki, belge veya izne uygun faaliyette bulunmamaları, eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde kabahatin durumuna göre idari para cezaları belirlenmiştir."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Resmi Gazete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
15:17
Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu
15:15
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
15:11
Kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
14:45
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
14:56
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevre binalara da sıçradı
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ