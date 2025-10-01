Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.10.2025 13:21

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonrasında şüphelilere,, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet almak ve vermek”, “zimmet”, “irtikap” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlamaları yöneltildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde yargılama süreci başlayacak.

Belediye başkan yardımcısının tatlı kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında eski Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.  

