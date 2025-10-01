Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonrasında şüphelilere,, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet almak ve vermek”, “zimmet”, “irtikap” ve “icbar suretiyle irtikap” suçlamaları yöneltildi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde yargılama süreci başlayacak.
Belediye başkan yardımcısının tatlı kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında eski Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.