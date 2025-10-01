Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 12:15

Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınacak

Anayasa Mahkemesince (AYM), avukatların elektronik ortamda bireysel başvuru yapmasına imkan sağlayan yeni uygulama bugün devreye alındı. Uygulamayla birlikte başvurular, UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı.

Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınacak

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünün 63. maddesi uyarınca bireysel başvurular, doğrudan müracaatın yanı sıra mahkemeler, ceza infaz kurumları veya yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar uyarınca avukatların elektronik ortamda da bireysel başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Bugün devreye sokulan yeni uygulama sayesinde artık UYAP Avukat Portalı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Yeni uygulamayla bireysel başvuru süreçlerinin daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın, söz konusu uygulamayı duyurduğu, bireysel başvurunun 13. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumdaki ifadelerine de yer verildi.

AYM'nin hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik gelişmelere özel bir önem atfettiğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bireysel başvuruların elektronik ortamda, UYAP Avukat Portalı üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık avukatlarımızın UYAP sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi, hayata geçirilmiş olacaktır. Böylelikle hem erişilebilirlik artmış olacak hem de başvuru süreçlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesinin önü açılacaktır. Bu yenilik, bireysel başvurunun toplumsal işlevini daha da güçlendirecek ve hak arama yollarının çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır."

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM) AYM Avukat
Sıradaki Haber
Bahçeli: Gazi Meclis gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi
13:29
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
13:16
Katil İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükseldi
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
13:09
Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
13:27
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ