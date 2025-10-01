Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 13:09

Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulunacak. Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler, Gazze ve Suriye konuları masada olacak.

Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın BAE'de yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin BAE'yle çok boyutlu iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiğini ifade etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı plan dahil olmak üzere, Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Fidan'ın BAE'deki görüşmeler kapsamında, Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye hükümetinin desteklenmesinin önemini vurgulaması da planlanıyor.

Bakan Fidan, 5 Mayıs'taki BAE ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'la görüşmüştü.

İkili ilişkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'te BAE ziyareti sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmişti.

YDSK'nin ilk toplantısı 16 Temmuz'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın başkanlığında yapılmıştı.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024'te yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ETİKETLER
Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Donald Trump Gazze
Sıradaki Haber
Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi
13:29
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
13:16
Katil İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükseldi
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
13:27
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
12:59
Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ