İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı”nı değerlendirdi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; nükleer enerji teknolojilerinde istikametini çiziyor, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor.

'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile yalnızca enerji üretiminde değil; teknoloji, bilim ve sanayide de bağımsızlığımızı daha da güçlendirecek tarihî bir adım atılıyor.

Bu hamle; enerji güvenliğimizin teminatı, net sıfır emisyon hedefimizin lokomotiflerinden ve millî teknoloji vizyonumuzun gururlarından biri olacak.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."