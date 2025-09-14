İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı”nı değerlendirdi.
Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye; nükleer enerji teknolojilerinde istikametini çiziyor, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor.
'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile yalnızca enerji üretiminde değil; teknoloji, bilim ve sanayide de bağımsızlığımızı daha da güçlendirecek tarihî bir adım atılıyor.
Bu hamle; enerji güvenliğimizin teminatı, net sıfır emisyon hedefimizin lokomotiflerinden ve millî teknoloji vizyonumuzun gururlarından biri olacak.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."