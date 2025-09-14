Açık 27.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.09.2025 16:09

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye; nükleer enerji teknolojilerinde istikametini çiziyor, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı”nı değerlendirdi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; nükleer enerji teknolojilerinde istikametini çiziyor, geleceğin enerjisini bugünden inşa ediyor.

'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile yalnızca enerji üretiminde değil; teknoloji, bilim ve sanayide de bağımsızlığımızı daha da güçlendirecek tarihî bir adım atılıyor.

Bu hamle; enerji güvenliğimizin teminatı, net sıfır emisyon hedefimizin lokomotiflerinden ve millî teknoloji vizyonumuzun gururlarından biri olacak.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı
Türkiye yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı

ETİKETLER
Burhanettin Duran Enerji Nükleer Enerji
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
