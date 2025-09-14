Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi

Bakanlık tarafından 2014'te başlatılan Anka Çocuk Destek Programı, Türkiye genelinde sayıları 59'a ulaşan İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerindeki çocuklar için uygulanıyor.

Programla çocukların, geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerinden kaynaklanan örselenme veya davranış bozuklukları azaltılıyor, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.

Ayrıca çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişilik gelişimlerinin, travmalarının ortadan kaldırılması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı'nda bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa destek verildi.

Her çocuğa bir danışman atanıyor

Çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) uygulanan programda, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle işbirliği süreçleri yer alıyor. Bu aşamalarda, çocuğun bireysel gelişiminin yanı sıra aile ilişkileri ve sosyal çevre uyumunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa, konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri, sosyal çevresi, olası istismar, bağımlılık ya da suça sürüklenme öyküsü gibi kritik bilgiler değerlendiriliyor, çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor.

Aile de sürece dahil ediliyor

Elde edilen veriler sonrasında bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile destek programı oluşturuluyor. Aile ile iletişimde bir engel yoksa, aile de sürece dahil ediliyor. Böylece sürece yalnızca çocuğun değil, ailenin de aktif katılımı sağlanıyor.

Diğer yandan çocuklara rehabilitasyon sürecinde sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile meslek edindirme kursları veriliyor. Çocukların özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak planlanan kurslarda, gelişim düzeyine göre günlük yaşam becerileri kazandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğa ve ailesine gerekli destek sağlanıyor. Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki defa revize edilen programın yeni versiyon çalışmalarını da tamamlayan Bakanlık, eğitici eğitimlerinin ekim ayında başlatılmasını planlıyor.