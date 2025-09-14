Açık 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.09.2025 12:52

Düzensiz göçle mücadele etkin şekilde sürüyor

Göç İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda, düzensiz göçle mücadele kapsamında dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine yarayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl itibarıyla 375'e çıkarıldı.

Düzensiz göçle mücadele etkin şekilde sürüyor

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını korumak amacıyla etkin şekilde sürdürüyor.

Dünyada ilk kez uygulanan ve yabancıların kimlik bilgilerinin hızlıca sorgulanabilmesine olanak sağlayan Mobil Göç Noktası araçlarının sayısı bu yıl 375'e ulaştı. Böylelikle denetimlerin hızı ve kapsamı da genişledi.

Türkiye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktalarında geçen yıl 270 araçla 2 milyon 465 bin yabancının kimlik bilgileri sorgulandı ve bu kontrollerde 104 bin 767 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda bu yıl içinde 4 bin 125 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda 7 bin 62 göçmen kaçakçısı yakalandı, bunlardan 2 bin 719'u tutuklandı.

Geçen yıl 140 bin kişi sınır dışı edildi

Çalışmalar kapsamında, 2023'te 130 bin, geçen yıl ise 140 bin sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi, toplam 18 bin 780 kişi kapasiteli yapısıyla düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlanana kadar insani koşullarda barınmasını sağlıyor.

Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun yapıdaki merkezler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenli denetleniyor.

Ayrıca, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinin yanı sıra Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimleri, Çocukların Korunması Projesi ve İstihdamda Uyum Programları ile yasal statüde bulunan yabancıların topluma entegrasyonunun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

ETİKETLER
Göç Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapay zeka destekli yeni dönem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Türkiye gökyüzünde zirvede: Avrupa'da birinci, dünyada beşinci
13:24
Kamu alımlarında "dijital dönem" başlıyor
13:12
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
12:57
Hamsi ihracatından 8 ayda 9,9 milyon dolar gelir
12:31
Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
12:18
SANCAR SİDA'dan hedefe tam isabet
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
Togg'un yeni modelinin rengine ilham veren lezzet: Mardin mavi badem şekeri
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp krizi büyüyor
İzmir'de çöp krizi büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ