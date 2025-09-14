Açık 27.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.09.2025 15:21

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin "asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle" yaptığı "mesnetsiz ve küstah" açıklamaları reddetti.

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında mesaj paylaştı:

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz.

Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir.

Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

