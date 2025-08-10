Açık 27.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 21:34

İletişim Başkanı Duran: Teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulmalı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Duran, teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Burhanettin Duran Deprem
