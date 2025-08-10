Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."