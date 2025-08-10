Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.08.2025 20:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin, "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun."     

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

                                                                                                                                     

ETİKETLER
Balıkesir Deprem Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:51
Depremde yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor
21:47
Bakan Kurum: Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz
21:40
İletişim Başkanı Duran: Teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulmalı
22:22
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
22:15
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
19:22
Aydın'da yol çöktü
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Havuza düşen alkollü şahsı polisler kurtardı
Havuza düşen alkollü şahsı polisler kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ