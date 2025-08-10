Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binadaki 4 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."
Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.
Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğunu değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Binadan daha önce de 3 kişi kurtarılmıştı.