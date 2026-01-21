Açık -4.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 21.01.2026 00:38

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa ile görüştü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile görüşmesinde, Suriye Hükümeti’nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye’nin desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu; provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
 

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Suriye
