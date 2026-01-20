Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yılındaki faaliyetleri kitapta derlendi

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları, yurt dışı temasları, katıldığı uluslararası zirveler, etkinlikler, gerçekleştirdiği ülke ziyaretleri, kabuller ve liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri gün gün aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen stratejik hamleler, reformlar ve vizyoner projelerin de yer aldığı eser, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini inşa eden adımların kapsamlı bir panoramasını kamuoyuna sunuyor.

Kitabın dijital versiyonuna İletişim Başkanlığının internet sitesindeki "Duyurular ve Faaliyetler" kısmından ulaşılabilir.