Gündem
Gündem
AA 20.01.2026 21:28

İletişim Başkanı Duran 'Kara Ocak' şehitlerini andı

İletişim Başkanı Duran, "Bugün, Kara Ocak'ın 36. yılında, Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ın acısını da gururunu da yürekten paylaşıyoruz. Kara Ocak'ta şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran 'Kara Ocak' şehitlerini andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden "Kara Ocak" şehitlerini andı.

20 Ocak 1990 gecesi, Bakü'de yaşanan Kara Ocak'ın, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgelerinden biri olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sovyet ordusunun masum sivillere yönelik saldırısı, tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak Azerbaycan halkı o karanlık gecede, zulme teslim olmayacağını ve istiklal iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bugün, Kara Ocak'ın 36. yılında, Türkiye olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ın acısını da gururunu da yürekten paylaşıyoruz. Kara Ocak'ta şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
