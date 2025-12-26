Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.12.2025 11:31

İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yarın Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program düzenlenerek bağımsız bölümlerin tamamının hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "asrın felaketinin" ardından devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmak için tarihi bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla "Asrın İnşa Seferberliği"nin hayata geçirildiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu. Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenecek 'Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam' temalı programla bu büyük emek taçlanacak, bağımsız bölümlerin tamamı hak sahibi kardeşlerimize teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Paylaşımda, tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek yapılara ilişkin görüntüler de yer aldı.

ETİKETLER
Burhanettin Duran Deprem Hatay İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
SİHA’ların milli ‘gözleri’ farklı görevler için de hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
MSB 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alacak
13:00
Tüketiciyi aldatan sağlık beyanına 185 milyon lira ceza
12:54
Güney Kore, yabancıların ülkeden evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar sonlandırmayı planlıyor
12:53
Siber Güvenlik Başkanlığının yeni yapısı Türkiye'nin dijital ekosistemine güç katacak
12:29
Banka hesapları dolandırıcılıkta kullanılan 5 sanığın 10'ar yıla kadar hapsi istendi
12:22
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Regaip Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
İletişim Başkanı Duran: Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ