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Gündem
TRT Haber 18.09.2026 10:47

İletişim Başkanı Duran: İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumu daha da pekişecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı’nın 4. Ana Pisti ile ilgili, "Türkiye’nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı’nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek" dedi.

İletişim Başkanı Duran: İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumu daha da pekişecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin bugün hizmete açılacağını belirtti.

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün hizmete alınacak
İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti bugün hizmete alınacak

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip, İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olarak hizmet verecek olan bu pist ile birlikte toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin ulaştırma altyapısını güçlendiren eser ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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