İletişim Başkanı Duran: Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın sembolüdür

İletişim Başkanı Duran, Adıyaman'daki 350 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Adıyaman'da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldıklarını belirtti.

Depremin ardından yaraların hızla sarılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan seferberliğin yeni yuvaların kapılarını açan somut bir başarıya dönüştüğünü ifade eden Duran şu ifadelere yer verdi:

"Bugün “Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam” temasıyla düzenlenen törende vatandaşlarımıza toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Böylece 11 ilimizde, konut, iş yeri ve köy evlerinden oluşan toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarları hak sahibi kardeşlerimize takdim edilmiş oldu. Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür.

Bu büyük adım, milletimizin asrın felaketi sonrasında gösterdiği metanetin ve devletimizin güçlü iradesinin bir tezahürüdür. İnşallah bu yılın sonunda deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni yuvalarımızın tüm kardeşlerimize huzur, güven ve umut getirmesini diliyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum."