Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.11.2025 13:03

Bakan Fidan: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ana vatan ve garantör Türkiye olarak her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının büyük fedakarlıklar ve çetin mücadeleler sonucunda kurduğu KKTC'nin 42. yılını kutladı.

Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasının önemine işaret eden Fidan, "Çözüm, Ada’daki iki devletin bir arada var olmasından geçmektedir," ifadesini kullandı.

Fidan, çözümün anahtarının, Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü gibi özden gelen haklarının tescil edilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak KKTC ile olan sarsılmaz bağlarını sürdüreceğini kaydeden Fidan, "Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle sarsılmaz bağlarımızı sürdürecek, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha teyit etti.

ETİKETLER
Hakan Fidan KKTC
Sıradaki Haber
Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:35
TİHEK’e yapılan ayrımcılık başvurularında 'engellilik' açık ara önde
13:26
Serbest bölgelerde 10 aylık ticaretin yarıya yakınını ihracat oluşturdu
13:08
Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
12:50
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
İzmir'de su kesintileri 30 Kasım'a kadar devam edecek
12:32
Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ