Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.11.2025 12:20

Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye başvurdu

İstanbul Fatih'te zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Zehirlenen ailenin kaldığı oteldeki 2 kişi daha hastaneye başvurdu
[Arşiv]

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a gelerek Fatih’teki bir otelde konakladığı, 11 Kasım’da Ortaköy’de bulunan bir seyyar satıcıdan midye yediği ve bir restoranda da yemek tükettiği belirlenmişti. Aynı gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine aile bireylerinin 12 Kasım’da çevredeki hastanelere başvurduğu, uygulanan tedavinin ardından otele geri döndükleri iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek’in kızını hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılmış, tüm aile bireyleri yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Çiğdem Böcek deyaşamını yitirmişti.

4 şüpheli gözaltına alınmıştı

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınmıştı.

Aynı otelden 2 kişi daha hastaneye başvurdu

Öte yandan, ailenin konakladığı aynı otelde kalan iki kişinin de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Zehirlenme
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:35
TİHEK’e yapılan ayrımcılık başvurularında 'engellilik' açık ara önde
13:26
Serbest bölgelerde 10 aylık ticaretin yarıya yakınını ihracat oluşturdu
13:08
Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
13:06
Bakan Fidan: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
12:50
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
İzmir'de su kesintileri 30 Kasım'a kadar devam edecek
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ