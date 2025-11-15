Puslu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.11.2025 09:45

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı'nın, NSosyal hesabından KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümüne paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıslı Türklerin 1963'ten bu yana verdiği egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü, milli davamızın en önemli simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü kutlu olsun. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir. Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıslı Türklerinin gurur ve coşkusunu paylaşıyoruz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri olan merhum Dr. Fazıl Küçük'ü ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ı şükran ve saygıyla yad ediyor, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı KKTC
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
Yenilenmiş elektronik ürün satan firma mercek altında
08:35
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek
07:22
Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor
07:18
Zirai don kapsamında 798 milyon lira yeni destek ödemesi
09:11
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ