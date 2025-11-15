Puslu 4.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 15.11.2025 07:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman'a giderek deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konutun teslim törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek
[Fotograf: AA]

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda, bugün saat 15.00'te "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 350 bininci konutun anahtar teslim töreni için çalışmaların sürdürdüğü İstanbul'dan Adıyaman'a geçecek.

350 bininci deprem konutu bugün teslim edilecek
350 bininci deprem konutu bugün teslim edilecek

Erdoğan törende konuşma da yapacak. Konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen inşa ve ihya faaliyetlerindeki son durumu paylaşacak. Ayrıca gündemdeki konulara dair açıklamalarda da bulunacak.

