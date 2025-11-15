350 bininci deprem konutu bugün teslim edilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; deprem bölgesinde devam eden çalışmalar örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geliyor.

Devasa şantiyeler artık uydu kentlere, yıkılan şehir merkezleri yeniden ayağa kalkmanın sembolü olan meydanlara dönüşüyor. Deprem bölgesinin birçok ilinde çalışmalar artık tamamlanıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarifsiz acıların yaşandığı topraklar şimdi yeni yuvalarla geride kalanlara yeni hikayeler için kapı aralıyor.

45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek

Saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalarda son viraja girildi. 15 Kasım’da saat 14.30’da Adıyaman’da düzenlenecek törenle; Malatya’da 21 bin 760, Hatay’da 11 bin 320, Kahramanmaraş’ta 6 bin 523, Gaziantep’te 3 bin 834, Şanlıurfa’da 644, Adıyaman’da 376, Elazığ’da 354, Osmaniye’de 214, Tunceli’de 97, Sivas’ta 79, Bingöl’de 62, Diyarbakır’da 50, Kayseri’de 15, Adana’da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

"350 bin gurur, 350 bin umut"

Törenle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "350 bin gurur, 350 bin umut… Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz" mesajını verdi.

Hatay'da teslimat sayısı 100 bine yaklaştı

Bu kurada en yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya’da gerçekleşecek. Hatay’da ise bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaşacak. "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Yıl sonuna kadar inşa ve ihya çalışmaları tamamlanacak

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708’i konut, 12 bin 189’u iş yeri ve 51 bin 281’i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178’e yükselecek. Yıl sonuna kadar bu sayı 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983’e yükselecek ve deprem bölgesinde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları tamamlanmış olacak.

Adıyaman’da 38 bin 533 teslimat

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde büyük bölümü yeniden inşa edilen Adıyaman, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oldu. Törende kentte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 38 bin 533’e yükselecek. Adıyaman’da yıl sonunda 30 bin 835’i konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.

Şehrin merkezi yeniden ayağa kalkıyor

Emlak Konut GYO, Adıyaman merkezde 349 bin 427 metrekare alandaki 160 blokta 1126’sı konut, 1213’ü dükkan, 820’si ofis olmak üzere toplam 3 bin 159 bağımsız bölümü inşa ediyor. Bölgede aynı zamanda 1 savcılık binası ile 3 çocuk evinin inşası da sürüyor. Yıkımın sembolü olan şehir merkezi bu çalışmalar sayesinde artık modern ve sağlam şehirciliğin simgesine dönüşüyor. TOKİ de Adıyaman merkezde Mara ve Musalla Mahallesi’nde yaklaşık 195 bin metrekare alanda 1179 konut ve 134 iş yerinin inşasını tamamladı. Bugüne kadar 419 konut teslim edildi, 760 konut ve 134 iş yerinin de yıl sonuna kadar teslimi tamamlanacak.

İndere artık bir uydu kent

Yine Emlak Konut, Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi olan Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan (700 futbol sahası kadar) üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa ediyor. Fay hatları dikkate alınarak Karadağ olarak anılan bölgede kayalık zeminde kurulan devasa şantiyede inşaatların büyük bölümünü tamamladı. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere’de 10 bin mühendis, mimar ve işçi çalışıyor. İndere artık mühendislik harikası uydu kente dönüşüyor.