AA 14.11.2025 22:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de düzenlenen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de düzenlenen resepsiyona katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in ev sahipliğindeki törene, Yılmaz'ın yanı sıra, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen resepsiyona katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aziz topraklar, Mehmetçik ve mücahitlerimizin destansı direnişiyle vatan olmuş, Kıbrıs Türk halkı egemenlikten ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce dünyaya ilan etmiştir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs Barış Harekatı'nın tüm kahramanlarını ve bu dava uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu akşamki nazik misafirperverlikleri için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve kıymetli eşine teşekkür ediyor, tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

