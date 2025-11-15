Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Millî davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.